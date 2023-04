Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0493

Gestern Nachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Köpenick verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 14-Jährige gegen 17.30 Uhr im Mayschweg in Richtung Wendenschloßstraße unterwegs. Als der Zweiradfahrer nach links in die Wendenschloßstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das die Wendenschloßstraße geradeaus in Richtung Müggelheimer Straße befuhr. Der Jugendliche erlitt Hämatome und Prellungen am gesamten Körper und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Sowohl das Fahrrad, als auch das Auto der 44-jährigen Frau wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).