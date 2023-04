Mit Polizeifahrzeug zusammengestoßen

Nr. 0488

In Mitte stieß in der vergangenen Nacht ein Polizeiwagen mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der zivile Einsatzwagen, gelenkt von einem 39-jährigen Beamten, gegen 23.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Mollstraße in Fahrtrichtung Torstraße unterwegs und fuhr in die Kreuzung Torstraße/ Karl-Liebknecht-Straße/ Mollstraße/ Prenzlauer Allee ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 22-Jährigen, der aus der Prenzlauer Allee kam und in Richtung Karl-Liebknecht-Straße weiterfahren wollte. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Wagen des jungen Mannes war nicht mehr fahrfähig. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.