Radfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Nr. 0486

In der vergangenen Nacht kam es in Wedding zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 56-Jähriger gegen 22.40 Uhr in einem Auto auf der Reinickendorfer Straße aus Richtung Schulzendorfer Straße kommend unterwegs. An der Einmündung Fennstraße/ Reinickendorfer Straße bog der Autofahrer nach rechts ab und es kam zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Radfahrer, der vom Gehweg der Reinickendorfer Straße auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Zeugen berichteten, dass der Fahrradfahrer nach dem Zusammenstoß von dem Auto überrollt wurde. Der 25-Jährige erlitt Knochenbrüche an einem Bein sowie am Becken und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernommen.