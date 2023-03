Kind von Auto angefahren

Nr. 0470

Gestern Nachmittag ereignete sich in Moabit ein Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriges Kind angefahren wurde. Gegen 16.55 Uhr soll der 50-jährige Fahrer eines Pkw die Lehrter Straße in Richtung Kruppstraße befahren haben, als das Mädchen sich von ihrer Mutter gelöst habe und auf die Fahrbahn gelaufen sei. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Das Mädchen fiel zu Boden und erlitt eine leichte Verletzung am Kopf. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten es in ein Krankenhaus, wo es zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.