Verkehrsunfall wegen sich öffnender Autotür

Gestern Nachmittag kam es in Wedding zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr soll der 20-jährige Pkw-Fahrer die Seestraße in Richtung Autobahn befahren haben, als sich plötzlich die Autotür eines geparkten Fahrzeugs öffnete. Nach Angaben des Besitzers sei diese zuvor nur angelehnt gewesen und öffnete sich durch einen Luftzug beim Öffnen des Kofferraums. Trotz Ausweichversuchs kollidierten die Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer Verletzungen im Rippenbereich. Auch die Beifahrerin des Autos mit der offenstehenden Tür erlitt Verletzungen in Kopf- und Rumpfbereich. In der Folge des Unfalls kollidierte der Wagen noch mit zwei weiteren geparkten Pkw und beschädigte diese. Die beide Verletzten wurden von den alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.