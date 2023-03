Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0468

Gestern Nachmittag kam es in Oberschöneweide zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen, darunter ein siebenjähriger Junge verletzt wurden. Gegen 17.35 Uhr habe der 36-jährige Van-Fahrer die Rummelsburger Straße in Richtung An der Wuhlheide befahren. Kurz vor der Auffahrt zur Kraftstraße/Hochstraße, Rummelsburger Straße in Richtung An der Wuhlheide, wendete der 36-Jährige seinen Van und übersah dabei den links neben ihm fahrenden 37-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 36-Jährige und sein siebenjähriger Beifahrer wurden am Kopf verletzt. Der 37-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Händen. Alle Unfallbeteiligten wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.