Schlafender Einbrecher von Polizei überrascht

Gestern Morgen nahmen Polizeikräfte einen 67-jährigen Einbrecher in einer Wohnung in Wilmersdorf fest. Wegen längerer Abwesenheit der Mutter kümmerte sich die 50 Jahre alte Tochter um die Wohnung ihrer Mutter in der Gerolsteiner Straße. Sie bemerkte gegen 8.45 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe der Terrassentür und den veränderten Zustand der Wohnungseingangstür und alarmierte die Polizei. Die alarmierten Polizisten fanden den Einbrecher schlafend im Bett. Sie weckten den stark alkoholisierten Mann und nahmen ihn fest. In der Wohnung konnte von ihm eine gepackte Tasche mit Diebesgut aus der Wohnung und Einbruchswerkzeug gefunden werden. Der einschlägig polizeibekannte 67-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).