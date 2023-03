Kein Erfolg für sechs Langfinger

Reinickendorf/Treptow-Köpenick

Gestern Abend wurden in Reinickendorf und Treptow-Köpenick mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In beiden Fällen hatten die Tatverdächtigen nicht lange Freude an den von ihnen erbeuteten Werkzeugen. Stattdessen befinden sie sich nun in Polizeigewahrsam.

Nr. 0462

Kurz nach 20 Uhr wurde ein 37-jähriger Autofahrer in der Sterkrader Straße, in Tegel, auf zwei Männer aufmerksam, die sich zunächst zu Fuß von einem Fahrzeug entfernten, dessen Alarmanlage ausgelöst worden war. Weil ihm die Situation verdächtig vorkam, alarmierte er die Polizei und folgte den beiden, die mittlerweile in ein Auto gestiegen waren. An der Kreuzung Bernauer Straße Ecke Seidelstraße nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 11 die Tatverdächtigen im Alter von 27 und 32 Jahren fest. Im potentiellen Fluchtwagen stellten sie diverses Diebesgut sicher, welches zu zwei ebenfalls in Tatortnähe aufgebrochenen Fahrzeugen passen könnte. Die mutmaßlichen Diebe, die sich nicht zum Tatvorwurf äußerten, kamen in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den ermittelnden Dienstkräften der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt wurden.

Nr. 0463

Etwa zwei Stunden später, gegen 21.50 Uhr, waren es dieses Mal Zivilkräfte, denen vier Männer in Köpenick verdächtig vorkamen. So konnte das Quartett dabei beobachtet werden, wie es in einer Querstraße des Müggelheimer Damms einen Lastwagen gewaltsam aufbrach und Diebesgut in ein eigenes Fahrzeug verlud. Letztgenanntes wurde kurz darauf in Tatortnähe geparkt und die Vier flüchteten mit einem weiteren Wagen. In ebendiesem wurden die Langfinger wenig später gestoppt und mit Hilfe von Unterstützungskräften festgenommen. Neben dem 40-jährigen Fahrer handelt es sich bei ihnen um drei jeweils 46-jährige Männer. Auch sie kamen allesamt in einen Polizeigewahrsam und wurden anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Die beiden Tatfahrzeuge wurden sichergestellt.