Kind auf E-Scooter angefahren und verletzt

Nr. 0460

Gestern Nachmittag wurde in Marzahn ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Kind soll nach den bisherigen Aussagen von Zeuginnen und Zeugen gegen 17 Uhr die Rhinstraße von der Landsberger Allee in Richtung Friedrichsfelde befahren haben und an der Kreuzung Rhinstraße/Allee der Kosmonauten auf der Fußgängerfurt mit dem Roller fahrend eine rote Ampel missachtet haben. Zeitgleich soll ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, der die Allee der Kosmonauten von Lichtenberg kommend in Richtung Märkische Allee befuhr, die Kreuzung bei grüner Ampel überquert haben. Hierbei stieß er mit dem jungen Scooterfahrer zusammen. Der Junge erlitt eine Verletzung am Bein und wurde durch alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr zum stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus gebracht.