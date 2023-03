Überfall auf Tankstelle

Nr. 0459

In Pankow überfielen zwei Männer gestern Abend eine Tankstelle und verletzten eine Mitarbeiterin. Nach Angaben der 64-jährigen Angestellten sollen gegen 21.10 Uhr zwei maskierte Männer in den verschlossenen Verkaufsraum der Tankstelle in der Damerowstraße gewaltsam eingedrungen sein. Das Duo soll die Herausgabe von Geld gefordert haben und daraufhin der Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sollen die Männer die Kasse aufgebrochen haben und mit der Beute aus den Räumlichkeiten geflüchtet sein. Beide sollen zu einem mutmaßlichen Komplizen in einen Pkw gestiegen sein, um in Richtung Berliner Straße zu flüchten. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 64-Jährige in ein Krankenhaus, wo die Reizung ihrer Atemwege behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.