E-Scooter-Fahrerin bei Sturz verletzt

Nr. 0456

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Schöneberg alarmiert. Gegen 1 Uhr bemerkte die Besatzung eines Funkstreifenwagens eine Frau mit stark blutender Nase im Kreuzungsbereich Dominicusstraße/ Martin-Luther-Straße/ John-F.-Kennedy-Platz und alarmierte einen Rettungswagen. Die 27-Jährige gab an, sie habe mit einem E-Roller die Martin-Luther-Straße in Richtung Dominicusstraße befahren, habe den Bordstein touchiert und sei gestürzt. Grund sei ein vorbeifahrender Bus gewesen. Die Frau wirkte stark desorientiert und gab an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Sie wurde zur Behandlung ihrer mutmaßlich gebrochenen Nase in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).