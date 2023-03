Festnahmen nach Buntmetalldiebstahl

Nr. 0454

In der vergangenen Nacht nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 11 vier mutmaßliche Buntmetalldiebe in Tegel fest. Mitarbeiter der BVG beobachteten gegen 23.30 Uhr mehrere Personen auf dem Bahngelände an der Otisstraße, wie diese mehrere Kabel in ein Auto luden und anschließend wegfuhren. Alarmierte Polizeikräfte stellten den Pkw wenig später in der Nähe fest und hielten den Fahrer an. Die vier Insassen, ein 15-jähriger Jugendlicher und drei Männer im Alter von 21, 34 und 42 Jahren, wurden festgenommen. Im Fahrzeug konnte zahlreiches Beweismaterial, u.a. Kupferkabel, aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde für eine Polizeidienststelle der Direktion 1 (Nord) eingeliefert. Seine drei mutmaßlichen Komplizen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.