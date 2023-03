Zusammenstoß zwischen Fußgänger und E-Scooter

Nr. 0453

In Mitte kam es gestern Nachmittag zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem 83 Jahre alten Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 53-jährige Fahrer des Rollers gegen 16.30 Uhr die Charlottenstraße von Unter den Linden kommend in Richtung Leipziger Straße befahren haben, als der ältere Herr die Fahrbahn betrat. Trotz Bremsung kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwer am Bein verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.