Mann vor Haustür niedergestochen

Nr. 0452

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann vor seinem Wohnhaus in Charlottenburg-Nord durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen verließ der 35-Jährige gegen 2.20 Uhr seine Wohnung in der Goebelstraße und wurde wenig später von seiner 32-jährigen Freundin vor der Haustür auf dem Gehweg liegend aufgefunden. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 stellten bei dem Mann eine Stichverletzung am Oberkörper fest, die auch die Lunge verletzt hatte, und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert und stationär aufgenommen wurde. Der Zustand des 35-Jährigen gilt momentan als stabil.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem oder den Tatverdächtigen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.