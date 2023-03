Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen wegen dokumentierten sexuellen Missbrauchs

Nr. 0451

Heute Morgen vollstreckten 15 Ermittlerinnen und Ermittler sowie ein Datenträgerspürhund unter Führung des Landeskriminalamtes Berlin in Niedersachsen, Brandenburg und Berlin für die Staatsanwaltschaft Berlin drei Durchsuchungsbeschlüsse gegen drei Männer wegen des Verdachtes des Herstellens und des Besitzes von Darstellungen sexuellen Missbrauchs (sog. „Kinderpornografie“).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die drei Männer im Alter von 43, 46 und 62 Jahren und ein gesondert verfolgter 43-Jähriger Mitglieder eines nudistischen Vereins sein, der unter anderem 8- bis 18-Jährige zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten einlädt. Seit Januar 2017 wurden in diesem Verein diverse Ausflüge und jedenfalls sechs mehrtägige Fahrten organisiert, an denen auch Kinder und Jugendliche teilnahmen. Auf diesen Fahrten wurden mehrere hundert Bilddateien von unbekleideten Kindern in unnatürlich geschlechtsbetonten Körperhaltungen angefertigt.

Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von zahlreichen Beweismitteln, insbesondere diversen technischen Geräten sowie Datenträgern. Darunter waren sechs Mobiltelefone, 18 Festplatten, drei Tablets, acht Notebooks, ein Rechner, sechs Fotokameras und 40 sonstige Gegenstände, z.B. CD/DVD/VHS-Kassetten und Spielekonsolen.

Die Auswertung der Beweismittel wie auch die weiteren Ermittlungen dauern an.