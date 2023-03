Mutmaßlicher Angreifer verstorben - Häusliche Gewalt

Nr. 0446

In der vergangenen Nacht ist ein mutmaßlicher Angreifer in Kreuzberg verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 49-Jährige kurz nach Mitternacht im Rahmen Häuslicher Gewalt seine 52 Jahre alte Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Forster Straße angegriffen und mit einer Machete bedroht haben. Der 20-jährige Sohn eilte seiner Mutter zur Hilfe. Daraufhin soll es zwischen dem Vater und dem Sohn zu einem Gerangel gekommen sein. Der Sohn wurde bei dem Gerangel leicht verletzt und der Vater brach zusammen. Rettungskräfte versuchten noch den Mann wiederzubeleben, konnten jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Hintergründe des Todes sind derzeit noch unklar. Eine Obduktion soll heute durchgeführt werden. Die Mutter und der Sohn wurden zu Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht, das sie anschließend wieder verlassen konnten. Die Ermittlungen hat die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.