Brand in Pflegeheim

Nr. 0444

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Neu-Hohenschönhausen wurden heute Vormittag ein 49-jähriger Bewohner tödlich und ein weiterer Bewohner, 67 Jahre alt, lebensbedrohlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellten, gegen 9.30 Uhr, Pflegekräfte in der Woldegker Straße eine starke Rauchentwicklung in einem Pflegezimmer fest. Auf Grund der Rauchentwicklung sei das betroffene Zimmer nicht mehr betretbar gewesen. Die beiden Bewohner mussten durch alarmierte Rettungskräfte geborgen werden. Unter Einleitung von Reanimationsmaßnahmen brachten die Rettungskräfte beide Männer in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige verstarb dort aufgrund der Verletzungen, die er sich bei dem Brand zugezogen hatte. Der 67-Jährige befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Die noch andauernden Ermittlungen zur Brandursache hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.