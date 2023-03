Zusammenstoß mit Motorroller

Nr.0443

Beim Abbiegen stieß heute früh in Marienfelde ein Autofahrer mit einem Rollerfahrer zusammen. Gegen 6.15 Uhr soll der 63-jährige Pkw-Fahrer die Hildburghauser Straße in Richtung Sondershauser Straße befahren haben. An der Kreuzung Hildburghauser Straße/Waldsassener Straße/Weskammstraße soll der Renault-Fahrer beim Linksabbiegen in die Waldsassener Straße, mit dem 61-jährigen Rollerfahrer kollidiert sein, der die Kreuzung aus der Hildburghauser Straße kommend, die Kreuzung überquerte. Der Fahrer des Rollers hat sich eine Kopfverletzung zugezogen.

Nach Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.