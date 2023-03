Kind von Pkw angefahren

Nr. 0442

Gestern Nachmittag ereignete sich in Köpenick ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind angefahren wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 17.40 Uhr der 42-jährige Fahrer eines Pkw die Mahlower Straße in Richtung Glienicker Straße, als plötzlich der Junge zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen sei. Trotz Notbremsung des Skoda-Fahrers wurde der Schüler von dem Wagen angefahren. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und am Hals. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten es in ein Krankenhaus, wo es zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.