Messerangriff unter Jugendlichen

Nr. 0439

Gestern Nachmittag alarmierten Zeugen die Polizei wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Reinickendorf. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Passanten gegen 15.30 Uhr auf der Emmentaler Straße eine Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 17-Jährigen, in deren Verlauf der Ältere ein Messer zog und es seinem Gegenüber in die linke Brust stieß. Der Angegriffene flüchtete und konnte später von Einsatzkräften in der Wohnung seiner Freundin angetroffen werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Den Tatverdächtigen nahmen die Polizistinnen und Polizisten wiederum in der Wohnung dessen Freundin fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und der 18-Jährige später wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).