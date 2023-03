Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0438

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Niederschöneweide alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 54-jähriger Autofahrer gegen 23 Uhr auf der Schnellerstraße in Richtung Adlergestell unterwegs gewesen sein, als ein 34-jähriger Fußgänger in Höhe einer Tankstelle auf die Fahrbahn rannte. Trotzdem der Autofahrer einer Gefahrenbremsung eingeleitet haben möchte, kam es zur Kollision zwischen dem Auto des 54-Jährigen und dem Fußgänger, der im Anschluss für mehrere Minuten nicht ansprechbar gewesen sein soll. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen Verletzungen an den Beinen stationär aufgenommen wurde. Nach Zeugenhinweisen, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden haben soll, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).