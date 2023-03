Ins Bein geschossen

Nr. 0437

Gestern Nachmittag schoss ein Mann einem anderen Mann in Neukölln mit einer Faustfeuerwaffe ins Bein. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 38-Jährige dem 36-Jährigen gegen 16.30 Uhr auf der Kranoldstraße mit einer Faustfeuerwaffe in dessen Bein geschossen, anschließend die Wunde noch versorgt, sich jedoch schließlich entfernt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach entsprechender staatsanwaltschaftlicher Anordnung drangen Einsatzkräfte später in die Wohnung des Tatverdächtigen ein, wo sie jedoch weder den 38-Jährigen antrafen, noch die Waffe feststellten. Der Tatverdächtige wurde zur Sofortfahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).