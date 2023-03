Angriff in BVG-Bus – Messerstiche und Schläge abgewehrt

Nr. 0436

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 22.20 Uhr in einem BVG-Bus der Linie 137 auf der Carl-Schurz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 29 und 31 Jahren. Zuvor soll der 31-Jährige sein Gegenüber aufgefordert haben, Platz für eine ältere Person zu machen. Der 29-Jährige soll daraufhin auf den 31-Jährigen eingeschlagen haben. Dies wollte der Ältere gemeinsam mit mehreren weiteren Fahrgästen des Busses jedoch abgewehrt haben. Der Tatverdächtige soll dann aus dem Bus gedrängt worden, dann jedoch umgehend ein Messer hervorgeholt und erneut auf den 31-Jährigen zugestürmt sein. Mehrmals soll der Angreifer versucht haben, auf sein Gegenüber einzustechen, was dieser erneut abgewehrt haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in die Altstadt Spandau, wo er von hinzugerufenen Polizeikräften festgenommen und in einen Polizeigewahrsam gebracht wurde. Nach einer dort erfolgten erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).