Unbekannter attackierte Fahrgäste

Nr. 0435

Ein bislang noch unbekannter Mann attackierte gestern Abend Fahrgäste einer Tram in Moabit. Gegen 19.20 Uhr stiegen zwei Frauen im Alter von 24 und 28 Jahren an der Haltestelle Clara-Jaschke-Straße in eine Tram der Linie M10 und setzten sich nach vorn, vor die Fahrerkabine. Aus dem hinteren Teil des Zuges sei dann der noch unbekannte Mann nach vorn gelaufen und habe sie beschimpft. Zudem soll er der Älteren wiederholt ins Gesicht gespuckt haben. Als die beiden Frauen der Situation entkommen wollten und aufstanden, um die Bahn zu verlassen, soll der Mann die 28-Jährge von hinten festgehalten und geschlagen haben, sodass sie gegen die Fahrerkabine schleuderte. Aus dem Zug schließlich entkommen, alarmierten die beiden Frauen die Polizei. Der Tatverdächtige soll die Bahn ebenfalls verlassen und im Haltestellebereich gegen mehrere Fahrräder getreten haben, bevor er sich entfernte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 28-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes der Polizistinnen und Polizisten am Ort, kehrte der Unbekannte zurück. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Im Gewahrsam wurde der Unbekannte, der sich weigerte Angaben zu seiner Person zu machen, erkennungsdienstlich behandelt. Dabei leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte durch Kopfstöße einen Mitarbeiter. Dieser konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde einem Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welches die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Köperverletzung führt.