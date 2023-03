Im Streit geschossen

Nr. 0432

In der vergangenen Nacht schoss ein Heranwachsender in Neukölln während eines Streites auf einen Jugendlichen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stritten sich der 17-Jährige und der 18-Jährige gegen ein Uhr auf dem Gehweg der Hermannstraße. Im weiteren Verlauf des Streites richtete der Ältere eine Schreckschusswaffe auf den Kopf des Jüngeren und schoss. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Spätere Ermittlungen führten zur Namhaftmachung und zur Feststellung der Wohnanschrift des Tatverdächtigen. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss drangen Einsatzkräfte später in die Wohnung des 18-Jährigen ein, nahmen ihn dort fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Ebenfalls konnten die Polizistinnen und Polizisten dort auch die Tatwaffe finden und beschlagnahmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme konnte er später seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).