Klima-Protestaktion in Bankfiliale

Nr. 0429

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einer unangemeldeten Klima-Protestaktion bei einer Firmenveranstaltung einer Bankfiliale. Gegen 17.15 Uhr seien mindestens fünf Personen in einer Bankfiliale in der Friedrichstraße erschienen, um eine Petition abzugeben. Erst nachdem Sicherheitsmitarbeitende die Personen mehrfach aufforderten die Bank zu verlassen, beendeten sie ihre Protestaktion. Beim Verlassen der Bank beklebten sie die Außenfenster mit Plakaten. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Aktivistinnen und Aktivisten in der Nähe antreffen und überprüfen. Die verwendeten Transparente, Plakate und Flyer hat die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz und wegen Hausfriedensbruchs übernimmt eine Fachdienststelle der Direktion 2 (West).