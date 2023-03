Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrer

Nr. 0428

Gestern Nachmittag wurde in Moabit ein 15-Jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 41-Jährige Taxifahrer soll gegen 15.30 Uhr die Stromstraße in Richtung Turmstraße befahren haben und an der Einmündung Stromstraße/Bugenhagenstraße nach rechts abgebogen sein. Dabei soll der Pkw-Fahrer den Fahrer des E-Scooters übersehen haben und einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen verursacht haben.

Der Junge erlitt eine Verletzung am Kopf und wurde durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.