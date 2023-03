Mann beim Be- und Entladen angefahren und verletzt

Nr. 0420

In der Nacht zu gestern kam es in Friedrichsfelde zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Autofahrer gegen 1.50 Uhr die Straße Am Tierpark in Richtung Rhinstraße auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 38-jähriger Mann habe zu dieser Zeit Be- und Entladetätigkeiten von Elektrofahrrädern an seinem ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen haltenden Fahrzeug durchgeführt und stand am Heck des Fahrzeuges. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen fuhr der 40-jährige Fiat-Fahrer auf das stehende Fahrzeug auf und klemmte den Aufladenden zwischen beiden Fahrzeugen ein. Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und am Kopf. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.