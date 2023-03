Versuchte Brandstiftung auf dem Gelände des Maßregelvollzuges

Nr. 0415

Heute früh gegen 3 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Maßregelvollzuges in Buch Personen, die mehrere brennende Gegenstände auf das Gelände am Lindenberger Weg warfen. Nach Angaben der Zeugen erloschen die vermutlich mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Behältnisse selbstständig. Es entstand kein Sachschaden. Danach flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Eine Motivation für die versuchte Brandstiftung ist bislang nicht bekannt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.