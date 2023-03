Auseinandersetzung endet mit Messerangriff

Nr. 0411

In der vergangenen Nacht kam es in Moabit zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dreiköpfigen Gruppen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen gerieten gegen Mitternacht sechs Männer in der Huttenstraße aus bisher unbekannten Gründen in einen Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurden ein 20-Jähriger mit Messerstichen an beiden Beinen und am Rücken verletzt und ein 21-Jähriger erlitt oberflächliche Schnittverletzungen am Hals. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden verletzten jungen Männer in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll für beide nicht bestehen. Ein dritter Beteiligter aus dieser Gruppe, ein ebenfalls 20 Jahre alter Mann, erlitt Reizungen der Augen durch Pfefferspray und lehnte eine Behandlung durch die Rettungskräfte ab. Die drei unbekannten Kontrahenten flüchteten in unbekannte Richtung. Im Nahbereich stellten Polizeikräfte die mutmaßlichen Tatwaffen, ein Messer und ein Pfefferspray, sicher. Die Ermittlungen zu den gefährlichen Körperverletzungen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.