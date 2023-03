Mann bei Autoreparatur überrollt

Nr. 0407

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Unfalls nach Biesdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 55-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr am Auerbacher Ring versucht haben, seinen Minibus zu reparieren. Dabei habe er bei abgeschaltetem Motor und eingelegtem Gang den Schlüssel im Zündschloss stecken gelassen und vergessen, die Handbremse anzuziehen. Beim Überbrücken des Anlassers startete der Wagen und rollte vorwärts. Dabei wurde der 55-Jährige erfasst, überrollt und einige Meter weit mitgeschleift. Er wurde mit Verletzungen im Rippen- und Beckenbereich sowie am Fuß zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weitere Prüfung des Sachverhalts erfolgt durch die Polizeidirektion 3 (Ost).