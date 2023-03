E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 0406

Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Altglienicke, bei dem am Freitag, den 10. März 2023 ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer Verletzungen erlitten hatte, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Nach ersten Erkenntnissen habe eine 61-jährige Autofahrerin gegen 4 Uhr die B 96a in Richtung Adlergestelle im rechten Fahrstreifen befahren.

Die Einmündung zur Alexander-Meißner-Straße, an der dortigen Baustelle, passierte die 61-Jährige vermutlich bei grüner Ampelphase. Zeitgleich befuhr der 51-Jährige mit seinem E-Scooter die Fußgängerfurt von der Schützenstraße kommend in Richtung Alexander-Meißner-Straße bei vermutlich rotem Ampellicht. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und dem E-Scooter-Fahrer. Hierbei erlitt der E-Scooter-Fahrer Kopf- und Rückenverletzungen.

Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung geben?

Wer kann sonstige Angaben zu dem Verkehrsunfall machen?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder an jede andere Polizeidienststelle. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin können Zeuginnen und Zeugen jederzeit Hinweise geben.