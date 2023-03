Auf frischer Tat Festgenommener verletzt und beleidigt Polizeikräfte

Nr. 0405

In der vergangenen Nacht wurde in Friedrichhain ein 27-Jähriger nach einer Sachbeschädigung auf frischer Tat festgenommen. Der mutmaßliche Tatverdächtige widersetzte sich der Festnahme, beleidigte und griff die Polizeikräfte tätlich an.

Gegen 23 Uhr konnten Polizeikräfte den 27-Jährigen dabei beobachten, als er mit einem Stift eine Hausfassade in der Rigaer Straße beschmierte. Bei seiner Festnahme und auf dem Weg zum Fahrzeug habe er sich so gewehrt, dass ein Polizeibeamter eine Handverletzung erlitt. Der aggressive Festgenommene, der während des Polizeieinsatzes das komplette Repertoire an möglichen Beleidigungen von sich gab und die Einsatzkräfte bedrohte, wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen und einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme zu einer Polizeidienstelle gebracht. Auch im Polizeigewahrsam soll der Mann versucht haben, einen Polizisten zu verletzen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 27-Jährige die Polizeidienststelle wieder verlassen. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.