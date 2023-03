Streit eskaliert nach Steinwurf – Drei Personen verletzt

Nr. 0402

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 18 Uhr an der Tram-Haltestelle Welsestr. / Falkenberger Chaussee zu einem Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 34-Jährige einen Stein aus dem Gleisbett der Tram genommen und seinem Gegenüber an den Kopf geworfen haben. Die ebenfalls anwesende 16-jährige Freundin des 22-Jährigen soll ihrem Partner daraufhin ein Messer übergeben haben. Es habe sich dann eine Rangelei unter den Männern entwickelt, bei der sich beide Schnittverletzungen an den Händen zuzogen. Bei dem Versuch, die Kontrahenten zu trennen, zog sich auch die Freundin des 22-Jährigen Verletzungen am Finger zu. Alle drei Personen wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).