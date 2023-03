Bei Einbruch überrascht – Festnahme

Nr. 0401

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 26 in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen konnten. Der Mann hatte gegen 22 Uhr über den Polizei-Notruf mitgeteilt, dass sich ein Unbekannter unberechtigt Zugang zu einem Imbiss in der Konstanzer Straße verschafft habe und sich gegenwärtig noch in den Räumlichkeiten aufhalte. Die zum Tatort entsandten Beamtinnen und Beamten umstellten das Gebäude und forderten den 27-jährigen Tatverdächtigen auf, aus dem Imbiss zu kommen. Der Mann kam der Aufforderung zunächst nach, wehrte sich dann allerdings mehrfach und heftig gegen seine Festnahme und verletzte dabei drei Einsatzkräfte. Nachdem diese ihn überwältigt und ihm die Handfesseln angelegt hatten, wurde der Tatverdächtige für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Bei dem 27-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Bargeld als mutmaßliches Diebesgut. Es ist beabsichtigt, den Mann noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorzuführen. Die Ermittlungen dauern an.