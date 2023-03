Zwei Festnahmen nach Lokaleinbruch

Nr. 0397

Heute früh konnten zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat durch zivile Polizeikräfte in Spandau festgenommen werden. Die Polizeibeamten der Direktion 2 (West) konnten gegen 4.30 Uhr in der Klosterstraße zwei Männer beobachten, die gewaltsam versucht haben sollen, sich Zugang zu einem Lokal zu verschaffen. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden 23- und 43-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und lieferten sie für die weiterermittelnde Dienststelle, ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) ein. Die Ermittlungen dauern an.