Mit Glasflasche geschlagen und verletzt

Nr. 0394

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Mitte mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 22-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem Gleichaltrigen auf dem Gehweg der Brunnenstraße in einen verbalen Streit geraten sein. Daraufhin soll sich ein 46-Jähriger eingemischt und den erstgenannten 22-Jährigen zunächst fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend soll er ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, so dass diese zerbrach. Dann soll er mit dem abgebrochenen Flaschenhals noch zweimal in den Hinterkopf des 22-Jährigen gestochen haben. Der Angegriffene erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, aus dem er sich schließlich selbst wieder entließ. Da der 46-Jährige in einer schlechten körperlichen Verfassung war, kam er ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte zudem eine richterlich angeordnete Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen dauern an.