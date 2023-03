Bei Einbruch überrascht – Festnahme

Nr. 0391

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 sowie der Direktion Einsatz und Verkehr nahmen gestern Abend in Hellersdorf einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der 22-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit einem Komplizen in zwei Wohnungen eingebrochen zu sein. Gegen 19 Uhr stellten eine Mieterin und ein Mieter einer in einem Mehrfamilienhaus im Teterower Ring befindlichen Wohnung beim Nachhausekommen mehrere offenbar nach Wertgegenständen durchwühlte Räume fest und standen in einem der Zimmer den beiden Tatverdächtigen gegenüber. Diese ergriffen daraufhin durch ein Fenster die Flucht.

Kurze Zeit später wurden die beiden Männer von einer Anwohnerin derselben Straße dabei beobachtet, wie diese sich Zugang zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses in der Tollensestraße verschafften. Sie rief die Polizei. Den Männern gelang es, aus der Wohnung zu flüchten. Der 22-Jährige konnte schließlich im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsabsuche der hinzugerufenen Polizei mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und dem Einsatz von Diensthunden festgenommen werden. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte auch das mutmaßliche Diebesgut. Der andere Mann ist flüchtig. Der bereits polizeibekannte Festgenommene kam mit Verdacht auf eine Fraktur im Hüftbereich, die er sich offenbar bei einem Sprung aus einer der Wohnungen zugezogen hat, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen sowie die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).