Passant von Rückwärtsfahrer angefahren

Nr. 0388

Gestern Mittag kam es in Gesundbrunnen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 59-Jähriger stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Kurz vor 14 Uhr stand ebendieser Passant am rechten Fahrbahnrand der Prinzenallee, als er von einem rückwärtsfahrenden 38-Jährigen angefahren wurde. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Fußgänger zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn nach einer ersten Behandlung am Unfallort in eine nahe gelegene Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb ein Teil der Prinzenallee bis etwa 14.50 Uhr gesperrt. Davon war auch die Buslinie M27 betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.