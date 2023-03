Frau nach Unfall schwer verletzt

Nr. 0385

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Westend alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 69-jährige Autofahrerin gegen 14.40 Uhr die Bolivarallee in Richtung Steubenplatz befahren haben. In Höhe der Eichenallee kam es zum Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Autofahrerin, die links in die Bolivarallee abbiegen wollte. Der Wagen der 69-Jährigen wurde dabei gegen einen Baum geschleudert und rollte anschließend rückwärts gegen einen geparkten Pkw. Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 80-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).