24-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0384

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 24-Jährigen Yurii Shturmak aus Wilhelmstadt. Er verließ letztmalig am 1. Februar 2023 seinen Aufenthaltsort, eine Wohnung in Wilhelmstadt, die er seit letztem Jahr bewohnt. Seinen Ausweis sowie sein Handy ließ er in der Wohnung zurück. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Eigengefährdung vorliegt. Yurii Shturmak wird wie

folgt beschrieben:

etwa 170 cm groß

sportliche Figur

kurze, dunkelblonde Haare mit leichten Locken

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er wie folgt bekleidet:

schwarzer Hoodie, darüber trug er eine schwarze Jacke mit Ellenbogenschonern

blaue Jeans

helle Sportschuhe der Marke Reebok

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Vermisstenstelle haben folgende Fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat Yurii Shturmak seit dem 1. Februar 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Mannes machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail unter lka124hinweise@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.