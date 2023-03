Herumgeschrien und gedroht – Frau festgenommen

Nr. 0382

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in einer Wohnung in Tempelhof festgenommen, die zuvor damit gedroht haben soll, ein Wohnhaus anzuzünden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Polizeieinsatzkräfte am Abend in den Schulenburgring gerufen, da eine Frau in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses lautstark herumschrie. Zeugen gaben zudem an, dass die 56-Jährige damit gedroht haben soll, das Haus anzuzünden. Nachdem die Frau der mehrmaligen Aufforderung, ihre Wohnungstür zu öffnen, nicht nachkam, öffneten Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos die Tür gegen 22 Uhr gewaltsam, wobei ein Polizeihund zum Einsatz kam, der die Frau in ein Bein biss. Dann erfolgte die Festnahme und sie kam zunächst zur Behandlung der Bisswunde in ein Krankenhaus. Anschließend wurde die verhaltensauffällige Frau in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingewiesen und verbleibt dort stationär.