Nr. 0381

Bei einer Auseinandersetzung in Charlottenburg wurden gestern Nachmittag zwei Männer durch Schüsse verletzt. Mindestens ein weiterer Mann erlitt zudem Verletzungen durch stumpfe Gewalt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es gegen 17.15 Uhr in der Dahlmannstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein, deren Hintergrund derzeit noch unklar ist. Hierbei sollen Beteiligte auch Schlagwerkzeuge verwendet haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitten zwei Männer, 26 und 28 Jahre, Schussverletzungen in den Beinen. Sie blieben verletzt auf dem Gehweg der Dahlmannstraße liegen, die anderen Beteiligten flüchteten. Zeuginnen und Zeugen hatten Polizei und Rettungskräfte alarmiert, die sich um die Verletzten kümmerten und diese in Krankenhäuser brachten. Sie sollen nicht lebensbedrohlich verletzt sein.

Da zunächst der Verdacht bestand, ein oder mehrere Tatverdächtige könnten in ein nahegelegenes Wohnhaus geflüchtet sein, wurde dieses, jedoch ohne Erfolg, durch Spezialeinsatzkräfte durchsucht.

Im Nachgang konnte ein 28-Jähriger als möglicher Tatbeteiligter ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Auch er wies Verletzungen auf, die vermutlich durch stumpfe Gewalt entstanden sind. Ob er geschossen hat, ist derzeit noch nicht klar, eine Waffe hatte er nicht bei sich. Weitere Tatbeteiligte sind weiterhin flüchtig, die Suchmaßnahmen und weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an und werden durch die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) geführt.