Neunjähriger angefahren

Nr. 0377

Bereits gestern Mittag wurde ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall in Weißensee verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befand sich das Kind kurz vor 12 Uhr auf der nördlichen Gehwegseite der Pistoriusstraße. Zur selben Zeit steuerte ein 26-Jähriger einen Lastkraftwagen vom Hamburger Platz kommend in Richtung Am Steinberg. Plötzlich rannte das Kind auf die Straße, der Fahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Infolgedessen erlitt der Junge eine Fraktur des linken Beines, für deren Behandlung ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten. In diesem wurde er stationär aufgenommen. Der Vater des Neunjährigen wurde parallel dazu über die Ereignisse informiert und schließlich von einer Einsatzstreife zu seinem Sohn gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).