Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt – Mordkommission ermittelt

Nr. 0372

Bei einem Streit heute Mittag in Staaken erlitt ein Mann lebensgefährliche Verletzungen. Kurz nach 12 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einem Einkaufszentrum an der Obstallee, nachdem diese dort einen durch Messerstiche verletzten 28-Jährigen fanden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert werden musste. Der Tatverdächtige, ein 30-Jähriger, flüchtete zunächst vom Ort. Er stellte sich in den Nachmittagsstunden auf einer Polizeidienststelle und wurde dort festgenommen. Einsatzkräfte brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er einer Mordkommission überstellt wurde, die die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes übernommen hat.