Nr.0370

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten schweren Diebstahls aus Automaten nach Marienfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte in den frühen Morgenstunden zwischen 6 und 8 Uhr versucht haben, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Hildburghauser Straße aufzusprengen. An das Bargeld gelangten sie nicht. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).