Mutmaßlicher Autodieb verletzt sich bei Verkehrsunfall

Nr. 0365

In der vergangenen Nacht wurde in Tiergarten ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den Angaben des 21-Jährigen soll er kurz vor dem Unfall in der Straße des 17. Juni einen abgestellten, unverschlossenen BMW gestohlen haben, den er mit einem im Fahrzeug liegenden Schlüssel starten konnte. Mit dem Wagen befuhr der 21-Jährige gegen 2.50 Uhr die Hofjägerallee vom Großen Stern kommend in Richtung der Kreuzung Stülerstraße/Tiergartenstraße/Klingelhöferstraße und fuhr auf einen dort verkehrsbedingt haltenden VW auf, mit dem ein ebenfalls 21-Jähriger und sein 27 Jahre alter Begleiter unterwegs waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der mutmaßliche Autodieb am Rumpf und am Bein verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Nach Angaben des VW-Fahrers, der, wie auch sein Beifahrer, unverletzt blieb, wollte sich der Verletzte vom Unfallort entfernen und wurden von den beiden VW-Insassen bis zum Eintreffen von Rettungskräften und der Polizei festgehalten. Der BMW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Da er dort angab, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, wurde in der Klinik eine Blutentnahme durchgeführt. Auch gab er an, keinen Führerschein zu haben. Der BMW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl, dem Verkehrsunfall, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel und der versuchten Unfallflucht dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernommen.