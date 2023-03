Brand auf dem Gelände eines Autohandels

Nr. 0364

In der vergangenen Nacht brannten eine größere Anzahl von Fahrzeugen auf dem umzäunten Gelände eines Autohandels in Schmöckwitz. Gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Passant eine Rauchentwicklung auf dem Grundstück am Adlergestell und sah Flammen, die von brennenden Autos auf andere abgestellte Wagen und ein Gebäude der Firma übergriffen. Dabei sollen auch gelagerte Gasflaschen explodiert sein. Verletzt wurde niemand.

Alarmierte Brandbekämpfer löschten die brennenden Fahrzeuge und das Gebäude und konnten verhindern, dass das Feuer auf eine angrenzende Tankstelle überging.

Mindestens 14 Pkw brannten vollständig aus. Weitere zehn Fahrzeuge wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.