Kleiner Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0362

Gestern Abend wurde in Wilhelmstadt ein Zweijähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr eine 87-Jährige mit ihrem Smart kurz nach 19 Uhr die Charlottenburger Chaussee von Ruhleben kommend in der linken Fahrspur in Richtung Teltower Straße/An den Freiheitswiesen und soll bei Rot eine Ampel überfahren haben. Dabei soll der Wagen den kleinen Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter die Fahrbahn an der Ampel überqueren wollte, gestreift haben. Der Kleine stürzte und verletzte sich am Kopf und an einem Bein. Die Seniorin schien von dem Aufprall und Sturz des Kindes nichts mitbekommen zu haben und setzte ihre Fahrt in dem Kleinwagen fort. Eine Unfallzeugin folgte dem Smart und sprach die Fahrerin bei ihrem nächsten Halt an der Ruhlebener Straße Ecke Teltower Straße an, die daraufhin zum Unfallort zurückkehrte. Das verletzte Kind wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizeikräfte fertigten unter anderem eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht und schrieben einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde.