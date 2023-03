Seniorin wird bei Brand verletzt

Nr. 0361

Anwohner alarmierten gestern Abend Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in Nikolassee. Nach den bisherigen Ermittlungen brach gegen 20.45 Uhr in einer in der ersten Etage liegenden Wohnung einer 84-Jährigen in der Von-Luck-Straße in der Küche ein Feuer aus, vermutlich beim Zubereiten von Essen. Das Feuer breitete sich auf eine darüber liegende Wohnung einer 83-Jährigen aus. Diese erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 84-Jährige und weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Von-Luck-Straße war während der Lösch- und Rettungsarbeiten zwischen Potsdamer Chaussee und Beskidenstraße bis 1.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.